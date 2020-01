Boskoopse kweker Ronald bleek goud in handen te hebben

Gemeente Kaag en Braassem houdt optie van sluiting loodsen bij vondst drugs nog open

1 januari Het is nog onduidelijk of de drugsloods die dit weekend is gevonden op slot gaat, dat meldt de gemeente. Pas als het politie-onderzoek afgerond is, beslist de gemeente of de loodsen in Hoogmade, waar een drugslab werd gevonden, een poos op slot gaan.