Boswachter Peter (63) wilde een vogel fotograferen, maar toen kreeg hij ineens iets heel anders voor zijn lens

Verwoerd, in zijn vrije tijd een verdienstelijke hobbyfotograaf, trekt graag 's morgens vroeg voor werktijd het natuurgebied in met zijn camera. Donderdag zat hij al om 6.15 uur in zijn bootje op de Maarten Freeken Weije, een van de Nieuwkoopse Plassen. ,,Ik zat te wachten tot een zwarte stern op een paaltje ging zitten. Op een gegeven moment zag ik wat zwemmen. Ik dacht eerst dat het een gans was. Ik keek met mijn verrekijker en zag dat het een reebok was”, vertelt hij daags later. ,,Ik pakte gauw mijn toestel, dat stond eigenlijk nog op de paaltje gericht, en heb hem vanuit de hand gefotografeerd. Zittend op mijn boot, dus dat beweegt nogal.”