Bouwen, aanpak van zwerfvuil en een poppodium: zijn politici in Alphen hun beloftes een beetje nagekomen?

1. Vooral in de kernen is het noodzakelijk mogelijke woningbouw te versnellen. Vooral Koudekerk, Aarlanderveen en Zwammerdam hebben daarbij de hoogste prioriteit

Bouwen in de dorpen: altijd een gevoelig punt. De dorpen waren vaak kritisch op het college en vond het maar niet vlotten met nieuwbouw. Die geeft eerlijk toe dat er in Aarlanderveen, Koudekerk en Zwammerdam geen of nauwelijks woningen zijn gebouwd. Achter de schermen is wel hard gewerkt om wat van de grond te krijgen. ,,In Aarlanderveen zijn twee woningen gebouwd, waar we achter lopen op de behoefte. De verwachting is dat er op korte termijn zo'n 50 woningen bij komen", zegt woordvoerder Karin Bekker.