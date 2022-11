Boze reacties op kroegbaas die uit principe WK niet uitzendt: ‘Laagje beschaving wordt met de dag dunner’

Koken & Eten Waarom 180 graden de ideale tempera­tuur is voor vrijwel alle ovengerech­ten

In elk recept waar je je oven voor gebruikt, staat dat je ‘m moet voorverwarmen. Waarom is dat? Hoe kun je zien of je oven écht warm is? En wat is de reden dat bijna elk recept vraagt om te kiezen voor 180 graden?

7 november