Sterballerina Igone de Jongh helpt gevluchte Oekraïners: ‘Dansen betekent veel voor hen’

In het Alphense theater Castellum is de chaos compleet. Dansers, kleedsters, technici: alles krioelt door elkaar, voorafgaand aan de balletrepetitie in de grote zaal. Toch is de wanorde maar schijn en is iedereen op het juiste moment op de juiste plaats. Zo ook Veronika Rakitina en Vladyslav Detiuchenko.