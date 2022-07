Brand in jeugdzorginstelling Hazerswoude-Rijndijk; een bewoner wordt onderzocht in ambulance

Man (25) die wordt verdacht van verkrach­ting 17-jarig meisje ontkent álles: ‘Dit is belache­lijk’

Een avondje stappen in Alphen eindigde voor een destijds 17-jarig meisje in een drama: ze zegt daarna verkracht te zijn in een huis. Een 25-jarige verdachte uit Koudekerk, destijds 21, vindt het ‘belachelijk’ dat hij vrijdag voor de rechter moest komen.

