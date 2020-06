Brand legt deel tapas-bar Proto in de as

UPDATEEen felle uitslaande brand heeft vannacht een groot deel van tapas-bar Proto in Alphen verwoest. Niemand is voor zover bekend gewond geraakt. Vijftien bewoners van huizen in de omgeving zijn geëvacueerd.

De brand in de horecagelegenheid aan de Rijnkade werd rond 03.00 uur ontdekt door een bewoonster van een naastgelegen pand. Ze werd wakker van het rookalarm in haar huis dat afging. Ze alarmeerde de brandweer die direct met groot materieel uitrukte.

Bij aankomst van de brandweer stond de verdieping van een van de panden van Proto al in lichterlaaie. Even later stortte het dak van het historische pand in. De brandweer probeerde overslaan van het vuur te voorkomen, maar moest toezien hoe ook een tweede pand, dat een rieten dak heeft, vlam vatte. De daken van beide panden zijn ingestort. De schade binnen is volgend de brandweer enorm.

Overslaan

,,We proberen in elk geval overslaan naar een derde pand te voorkomen’’, zegt de woordvoerder van de brandweer, Peter Kessels. ,,Het is een complexe brand. Het is in het historische deel deel van Alphen en dan gaat het ook nog om geschakelde gebouwen. Vandaar dat er ook zoveel materieel is ingezet.’’

Hij wijst om zich heen. ,,Twee pelotons van in totaal acht blusvoertuigen en dan ook nog twee ladderauto’s.’’ Een aantal voertuigen zorgt voor voldoende wateraanvoer vanuit de Oude Rijn. Ook een aantal ambulances staat paraat. de oorzaak van de brand, die onder het dak van een van de panden begon, is nog niet bekend.

De bewoners, van wie een aantal gekleed in snel aangetrokken ochtendjas en een ander met de hond aan de riem en een derde met een omgeslagen deken, worden op de hoek bij de Castellumstraat opgevangen die een medewerker van de gemeente. Op vragen hoe het verder moet en hoe lang het allemaal nog gaat duren voor ze terug kunnen naar hun woning, kan hij niet beantwoorden.

Toeschouwers

Op het Rijnplein is het druk met toeschouwers. De brand is uitgebroken op een tijdstip dat het nog relatief druk is in het centrum van Alphen. Er worden volop foto’s gemaakt en er wordt gesproken wat wel niet de oorzaak kan zijn.

Dat wil ook de brandweer wel weten. ,,Maar daarvoor is het nu nog veel te vroeg’’, zegt brandweerwoordvoerder Kessels. ,,Onze eerste zorg is het blussen van de brand en het sparen van andere panden.’’ Een aantal brandweerlieden doorzoekt de inmiddels lege huizen. Vermoedelijk op zoek naar eventueel achtergebleven bewoners en controleert daken en muren of het vuur daar niet is gekomen.

Gezeten aan een tafeltje op het zijterras van grandcafé De Zaak staren de eigenaars van Proto, de broers Alekos en Nikos Baloumis over de Oude Rijn naar zijn in brand staande bedrijf, waar ze al werkten voor de twee het restaurant in 2001 overnamen. Hun gezichten staan strak. ,,Ik kan nog niet reageren. Niet nu’’, is het enige dat een van de twee kwijt wil.

Akelig

Burgemeester Liesbeth Spies kijkt ontzet als ze de vuurzee gadeslaat. ,,Dit is echt heel akelig. Dit is het oude hart van Alphen. Heel erg.’’ Haar eerste taak is overleg voeren met de verschillende hulpdiensten die bij de brand zijn. ,,Straks ga ik naar het gemeentehuis. Daar vangen we de bewoners op die geëvacueerd zijn. Koffie en thee om wat van de schrik te bekomen.’’ Dan krijgen de bewoners vermoedelijk ook meer te horen wanneer ze eventueel kunnen terugkeren naar hun woning.

Kort na 06.00 was de brand onder controle volgens de brandweer. Het nablussen gaat nog wel een tijd duren.