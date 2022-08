Brandweer heeft handen vol aan dorpssupermarkt in Nieuwerbrug, veel rook en geen gewonden

Toen de brand werd gemeld, was die dus uitslaand, daarna niet meer. Maar pas iets voor 21.00 uur kon de brandweer het sein ‘brand meester’ geven. Een woordvoerder relativeert dat meteen ook weer. ,,We zijn lang bezig geweest met het zoeken van de brandhaard, die zit in het dak. We hebben de brand meerdere malen ‘gesmoord’ door speciale schermen te plaatsen en daarna het vuur weer laten oplaaien door er zuurstof bij te laten. Als vuur oplaait, kunnen we met een warmtecamera kijken waar precies de brand woedt. Het lijkt nu weliswaar of de brand uit is, maar we zijn nog steeds op zoek naar die brandhaard, eerder gaan we niet weg. We moeten een deel van het dak weghalen om beter te kunnen kijken. Ik denk dat we zeker nog wel tot 22.00 uur bezig zijn.”