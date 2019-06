Brandweer rukt met tien man uit om kuikentjes te redden uit giftige mestput

Update Vrouw wil wielren­ners inhalen, renners vernielen auto

13:30 Gevloek en middelvingers. Dat kreeg een mevrouw te horen en zien toen zij gistermiddag rond 14.20 uur in haar groene Ford Ka over de Westkanaalweg in Ter Aar een groep wielrenners inhaalde. Maar dat was niet alles: de ruitenwisser werd van haar auto getrokken.