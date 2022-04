Brandweerexpert Hans Zuidijk uit Zwammerdam voorzichtig over daling van aantal stalbranden: ‘We zijn er nog lang niet’

Onlangs meldde het Verbond van Verzekeraars dat het aantal stalbranden daalde van 54 in 2020 naar 35 vorig jaar. Daarbij kwamen ‘slechts’ 7000 dieren om, tegenover bijna 110.000 in 2020. ,,We zijn voorzichtig positief over deze cijfers”, zegt de in Zwammerdam wonende Zuidijk namens Brandweer Nederland. Hij is landelijk coördinator van de aanpak van dit type branden en vertelde daar eind vorig jaar over in deze krant. Aanleiding was onder meer een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.