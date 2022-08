Braziliaan Guilherme is voor WK Super Mario Kart in Alphen: ‘Meer nog dan het spel, vind ik de community geweldig’

Op het terras van de Esports Game Arena plukt een 36-jarige Braziliaan een tel aan zijn lange zwarte baard. Het is Guilherme Arantes, een in het midden van Brazilië woonachtige Mario Kart-fanaat die als HR-functionaris werkzaam is bij de overheid. ,,Ik geniet hier enorm in Alphen”, vertelt hij met een twinkeling in de ogen. ,,De deelnemers hier kennen elkaar bijna allemaal en hebben vrijwel dagelijks contact met elkaar. We hebben een geweldige community van Mario Kart-liefhebbers en zijn in de loop van de jaren echt vrienden geworden. Meer nog dan het spel zelf, is dat wat ik zo mooi vind.”