Brug dicht, dus een compensatie voor omzetverlies? Alphen wil er niets van weten, Thijs maakt bezwaar

‘Woody Woodpecker’ moet zeven jaar achter de tralies voor runnen drugslab en cokesmok­kel, eist justitie

Tegen zowel Leidenaar Erwin D. (46) als zijn schoonbroer Izaac C. (47), ook uit Leiden, is dinsdag bij de Haagse rechtbank zeven jaar cel geëist voor hun aandeel in een drugslab aan de Klaverweideweg in Hoogmade.

13 juli