Brug Hazerswoude-Dorp verwoest: bewoners zijn zwaar verkeer zat en willen maatregelen

Alphense zoon die moeder in nek stak moet naar psychiatri­sche kliniek

19:52 Een net 21 jaar geworden Alphenaar, die vorig jaar in hun woning aan de Lijsterlaan zijn moeder met een dolk in haar nek stak, hoeft niet langer de cel in. Luka is vanmiddag overgeplaatst naar een instelling in Den Haag waar hij kan worden behandeld voor zijn psychische klachten.