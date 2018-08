Brug open? Maak dan 'gewoon' zelf een waterfiets

Een oude fiets stond nog bij hem in de schuur. Buurjongen en goede vriend Gerard Stolwijk kon via het bedrijf van zijn vader aan de pvc-pijpen komen. Oudijk: "We zijn drie dagen bezig geweest om hem te bouwen."



Om een waterfiets te maken die ook nog vooruit komt, was er meer nodig dan een oude fiets op twee drijvers schroeven. Voor de voorbeweging is in het achterwiel met delen van oude spatborden een scheprad gemaakt. In het voorwiel is een dichte plaat gemaakt, waardoor het wiel als een roer werkt en simpel met het stuur kan worden bediend.



Ze hebben er meteen een amfibisch vervoermiddel van gemaakt, want het is ook nog mogelijk om er gewoon mee op de weg te fietsen. Bij elkaar is het wel een heel gevaarte. "Het is ook best zwaar trappen. Je komt in het water wel vooruit, maar het gaat niet snel. We moeten er nog wat aan verbeteren.''