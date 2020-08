Brugdrama Alphen, vijf jaar later: ‘Wat daar is gebeurd, noemen wij het holy shit-scenario’

Erotische winkel opent in Gouda: Apparaat­jes die zuigen zijn populair

11:24 Seksspeeltjes voor hem en haar, spannende lingerie, glijmiddel en nog veel meer. Nadat het Groene Hart jaren droog heeft gestaan, heeft zich weer een erotiekwinkel gevestigd in de regio. Dit keer aan de Korte Groenendaal in Gouda. Eigenaar Ruud Both (60) van Tease & Please, die ook een Christine le Duc-winkel in Delft heeft, vertelt waarom.