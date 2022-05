Buitenbrand in Alphen, rook in wijde omgeving te zien

Knappe koppen! Deze leerlingen onderzoch­ten biodiversi­teit in de regio en strijden om internatio­na­le prijs in Tsjechië

Hoe is het gesteld met de biodiversiteit in de Nespolder bij Bergambacht? Drie leerlingen van het Schoonhovens College deden er onderzoek naar, en dat deden ze meer dan goed. Duco, Yasmine en Wessel wonnen de GLOBE Science Fair in Wageningen en mogen binnenkort naar Tsjechië om de strijd aan te gaan op een internationaal podium.

30 april