Buren desnoods naar rechter om slaapplek arbeidsmigranten te verhinderen

Hoe is het nu met? Uren in de file voor een bakje: Aardbeien Drive In van Arnold en Inge was een megahit die smaakt naar meer

Een verkeersleider, dranghekken, afzetlinten en een vaak urenlang durende file: de Aardbeien Drive In trok vorig jaar mensen zelfs vanuit ver buiten de regio naar Hazerswoude. Een ongekend succes middenin coronatijd. ,,Dit is een formule die we misschien nog eens zouden willen opzetten, misschien al in het najaar.”

10:00