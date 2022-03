Buren houden de gemeentetuin dan maar zelf bij: ‘Je wilt toch niet dat hier alleen bestrating komt?’

Samen voor Kaag en Braassem beperkt verlies, VVD wint er een zetel bij

Even leek het of Samen voor Kaag en Braassem in zetelaantal zelfs zou worden gehalveerd. Maar volgens de voorlopige uitslag komt SvKB niet op drie maar op vier zetels uit. De VVD haalt een derde raadszetel binnen.

17 maart