Burgemeester Robbert-Jan (34) is streng als het moet: ‘Wie bewust regels overtreedt, ga ik niet belonen’

Zijn ogen worden vochtig. Robbert-Jan van Duijn (34), in 2020 in Nieuwkoop begonnen als jongste burgemeester van ons land, denkt terug aan zijn bezoek aan nabestaanden van de Ter Aarder (72) die eind januari omkwam. De fietser werd op een rotonde meegesleurd door een truck. ,,Ik heb zijn familie gevraagd of ik welkom was, om medeleven te tonen. In zo’n dorp hakt zo’n ongeval er flink in. Je komt binnen met lood in je schoenen. Want: wat moet je zeggen? Maar soms is er zijn al genoeg.”