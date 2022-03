Burgemeester Spies: ‘Als je niet gaat stemmen, verlies je je recht van spreken’

Je buurvrouw naar de dokter brengen en een schilderij ophangen: senioren van dit ‘knarrenhof’ helpen elkaar

Het ‘Knarrenhof’ is razend populair. In Alphen, Woubrugge en Mijdrecht zijn er plannen voor zo’n wooncomplex waar de bewoners naar elkaar omkijken. Hoe het echt werkt in de praktijk, dat kunnen bewoners van Het Groene Hof in Gouda aan de Oosthoef vertellen, nu ze er een paar weken wonen. ,,Ik voel me als een vis in het water.”

6 maart