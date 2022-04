Burgemeester Spies werd uitgescholden voor nazi toen ze hond uitliet: ‘Verruwing die we niet moeten willen’

Ze is gretig, studeert én gaat stapels dossiers niet uit de weg: dit is het jongste raadslid van De Ronde Venen

Zij is erg tevreden met haar plek in de raadszaal van de gemeente De Ronde Venen. Het jongste raadslid Melissa Bloem (20) is geïnstalleerd. De komende vier jaar zit zij pal naast het spreekgestoelte én ervaren collega-raadsleden.

6 april