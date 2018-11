Buurt eist geluidswal om voetbalveld tegen herrie van kinderen

Kostbare vleugel van 35.000 euro vliegt door de lucht

14 november Altijd leuk als je een erfenis krijgt. Zeker als het een kostbare Bechstein vleugel is ter waarde van 35.000 euro. Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) is dolblij met de gift uit een nalatenschap. Er was één klein probleem: het peperdure instrument moest in Delft uit een woning op de zestiende verdieping worden getakeld.