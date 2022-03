Campagnevoeren met een roer en door álle straten fietsen: partijen doen de gekste dingen voor aandacht

Bas (22) fietst op één dag door alle straten van de Krimpenerwaard

Bas Belder staat te popelen om aan zijn megafietstocht door de Krimpenerwaard te beginnen.

Bas Belder (22) uit Berkenwoude fietst zaterdag als onderdeel van de verkiezingscampagne door alle straten van Krimpenerwaard. De tocht van ruim 200 kilometer door elf kernen duurt ongeveer 14 uur.

Fiets je echt door álle straten?

,,Zeker, ik heb al helemaal uitgerekend hoe ik dat het beste kan doen. Wat dat betreft komt mijn studie econometrie me wel van pas. Ik fiets niet alle wegen helemaal uit, maar het is wel de bedoeling dat ik van alle straten in elk geval een deel mee pak.”

Vanwaar deze actie?

,,Ik ben gek op het fietsen van lange afstanden. Zo reed ik vorig jaar in 20 dagen van Berkenwoude naar de Noordkaap. Dat is voor mij geen inspanning, maar juist ontspanning. Voor de gemeenteraadsverkiezingen ben ik kandidaat voor het CDA. Toen we nadachten over een manier om zoveel mogelijk kiezers te bereiken, ontstond dit idee. Volgens mij heeft nog nooit eerder iemand dit gedaan.”

Hoe ziet de dag er precies uit?

,,Ik vertrek ’s morgens om zes uur vanuit Berkenwoude. Daarna ben ik veertien uur onderweg. Het duurt ook zo lang, omdat ik geen vaart kan maken. Om alle straten aan te kunnen doen, moet ik ontzettend veel bochten maken. Bovendien stop ik even in alle kernen om oproepen, tips en adviezen van inwoners voor de politiek in Krimpenerwaard in ontvangst te nemen. Die worden verzameld door CDA-leden. In elke plaats krijg ik ook een stempel als bewijs dat ik er echt ben geweest.”