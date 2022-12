Carbidschieten in Alphen? Dat mag, maar zonder alcohol en op 300 meter van bejaardenhuizen

Man aangehou­den voor poging brandstich­ting auto: oorzaak in relatione­le sfeer

Het aansteken van een auto zondagavond in de Steenstraat blijkt het voorlopige dieptepunt van een uit de hand gelopen ruzie in de relationele sfeer. De politie heeft inmiddels bevestigd dat een 29-jarige Alphenaar is aangehouden als verdachte.

5 december