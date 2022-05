Carolijn Brouwer, beste zeilster ter wereld, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

NIEUWBOUW IN DE REGIO Genieten van een fenomenaal uitzicht? In deze nieuwe wijk kan dat straks (en de huizen zijn gasloos)

De nieuwbouwwijk De Brinkhorst in Moordrecht is bijna klaar. Het allerlaatste stukje van de wijk wordt nu gebouwd. Dat zijn misschien wel de allermooiste woningen, als straks alles klaar is. Weidezicht fase 2 heet het project. En daar is niets aan gelogen.

5 mei