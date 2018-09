Twee handhavers onwel na vondst geloosd drugsafval Benthuizen

Vossen gespot in woonwijk Groene Hart: waarom we niet bang hoeven zijn

17:22 Het bericht dat er twee vossen zijn gezien in Alphen houdt de gemoederen op social media bezig. Het is niet de eerste keer dat inwoners, vaak verontrust, melding maken van een vos in hun woonwijk. Boswachter Martijn van Schie legt uit hoe dat nu zit met de vos in de stad.