Celstraf voor beschieten van Alphense tattooshop midden in woonwijk

Bewoners in en rondom de Julianastraat schrokken in de nacht van 14 op 15 juni wakker van de harde pistoolschoten. Dat S. midden in een woonwijk heeft geschoten, rekent de rechtbank hem zwaar aan. ,,Er is niet alleen angst veroorzaakt bij de eigenaar die met de dood is bedreigd, maar zulke feiten zorgen ook voor grote maatschappelijke onrust.” Ook door met een geladen vuurwapen op de openbare weg rond te lopen, aldus de rechter.