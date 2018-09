Chauffeur aangehouden in onderzoek naar gestolen en uitgebrande vrachtwagen

De aangehouden verdachte is de chauffeur van de vrachtauto, waarvan op 14 augustus werd gemeld dat deze gestolen was aan de Pelikaanweg op Schiphol . De chauffeur verklaarde destijds dat hij onder bedreiging van een wapen de vrachtwagen moest afstaan. Hij zou vastgebonden en mishandeld zijn en later zijn vrijgelaten in de buurt van Schiphol.

Vijf miljoen euro

Op 25 augustus rond 3.00 uur 's nachts werd het voertuig aan de Korteraarseweg in Ter Aar gedumpt en in brand gestoken. De vrachtwagen zat vol met elektronische apparatuur ter waarde van vijf miljoen euro. Eerder waren er nog vermoedens dat het voertuig een drugslading bij zich had. Het is niet bekend of de apparatuur ook op is gegaan in de vlammenzee.