Chinezen filmen Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent: ‘Ik geloof niet dat de wereld binnen tientallen jaren vergaat’

Politiek voetbal in een elftal vol blinden en bejaarden

12:00 Het kamp dunt hard uit nu de VVD van kant is gewisseld. Die partij is de op een na grootste partij in Alphen. Wat overblijft zijn twee splinterpartijen en een halve splinterpartij: RijnGouweLokaal, Beter Alphen en de SP. En dat is als voetballen in een elftal vol blinden en bejaarden.