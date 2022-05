Clemens (1935-2022) schreef romans over het boerenleven (maar je mocht ze géén streekromans noemen)

Bedrijf in Japanse zoutjes opent met Japanse trommels: ‘Met fabriek in Hazerswou­de terug naar onze roots’

Er waren Japanse hapjes, Japanse trommels en een Japanse luchtacrobatiekshow. Tijdens de grand opening van Menken Orlando, Europees marktleider in Japanse zoutjes, was de Japanse ‘touch’ overal aanwezig. Het bedrijf bouwde een nieuwe fabriek in Hazerswoude.

22 mei