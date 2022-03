Collega’s van Martijn gaan uit hun dak tijdens Zoom-meeting: zeldzame uil duikt op vlak voor het raam

Nou zijn ze bij de beheereenheid Nieuwkoopse Plassen wel gewend dat er af en toe een zeldzame vogel in de kijker komt of bloem in het grasland wordt ontdekt. Maar wat vandaag gebeurde, was toch wel even andere koek. Een steenuiltje, een vogelsoort die het in ons aangeharkte landje erg moeilijk heeft, vloog pardoes over het erf van het kantoor van NM in Woerdense Verlaat. En ecoloog Martijn van Schie zag dat gebeuren.

Omdat de vrijwillige hekkenbouwers deze ochtend toch al bezig waren, besloot Van Schie meteen actie te ondernemen. In drie kwartier was een echte steenuilen-nestkast getimmerd. Hup, een trap erbij en daar hing het uilenhuis uitnodigend onder een afdak van de kapschuur.

Extra spannend

,,We weten nog niet of het een mannetje of vrouwtje is. We hopen op het laatste, want dan is er een kans dat deze uil zich hier vestigt. En een mannetje komt dan vanzelf ook deze kant op. Maar het is nog maar dag één, het is nog heel erg afwachten of de steenuil hier blijft’’, vertelt Juriaan van Leeuwen van NM.

De steenuil heeft het, zeker in de Randstad, behoorlijk moeilijk. ,,Hoewel iedere uilensoort bijzonder is om waar te nemen, is de steenuil toch wel extra spannend. In heel Nederland verdwijnen al die ruige plekjes waar deze soort zo dol op is. Hij heeft veel struweel, beschutting, rust en uiteraard voedsel nodig.’’

Veldmuizen

Dat het uiltje ter grootte van een merel uitgerekend het erf van NM heeft uitgekozen, vinden ze complimenteus, maar ook wel logisch. ,,We hebben een flinke houtopslag, een open kapschuur, her en der een afdak, er staan wat boompjes in de buurt. En rondom is genoeg voedsel te vinden, zoals veldmuizen, kleine vogels en insecten.’’

