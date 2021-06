Complotdenkers vangen wéér bot en krijgen wrakingsverbod in geding over 'pedonetwerk’

In het kort geding over een ‘satanisch pedo-netwerk’ in Bodegraven schuift geen andere rechter aan. Complotaanhangers Micha Kat en Joost Knevel vonden dat rechter Hoekstra de schijn van partijdigheid over haar had, volgens Kat omdat ze kinderrechter was en hij dacht dat zij familie was van CDA-leider Wopke Hoekstra.