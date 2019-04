‘Conclusie procureur-generaal is enorme steun voor gedupeerden Alphens schietdrama’

'Politie deels aansprake­lijk schietdra­ma Ridderhof Alphen'

13:14 De politie is deels aansprakelijk voor het schietdrama in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn in 2011. De procureur-generaal adviseert de Hoge Raad om het eerdere vonnis van het gerechtshof in stand te laten. De Hoge Raad doet waarschijnlijk 6 september uitspraak.