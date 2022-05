Conducteur mishandeld, verdachte aangehouden, belangrijke getuige wordt nog gezocht

Een andere passagier schiet de conducteur te hulp door tussen beiden in te gaan staan en de zwartrijder te kalmeren. Als de trein vervolgens stopt op station Alphen deelt de agressieve passagier een harde vuistslag uit in het gezicht van de conducteur. Die raakt daarbij zo ernstig gewond dat meerdere operaties nodig zijn.

Bloed

Hoewel de verdachte, een 20-jarige Alphenaar, afgelopen maandag is opgepakt, is de zaak nog niet rond. De politie is nog op zoek naar de behulpzame getuige. Na het ongeval heeft deze circa 30-jarige blanke man gekleed in een donkere broek en jas en met witte koptelefoonoortjes zijn gegevens wel genoteerd in het opschrijfboekje van de conducteur. Maar dit boekje is vervolgens weggegooid, omdat het helemaal onder het bloed zat.