Cor (75) overleed aan corona op de dag van de crematie van zijn vrouw

Wie mag wel, wie mag niet naar ic? ‘Code zwart’ nadert voor ziekenhui­zen in Groene Hart

6:30 Ziekenhuizen in het Groene Hart hebben nauwelijks nog bedden beschikbaar voor coronapatiënten en ‘code zwart‘ is in zicht. Dit betekent dat een keuze moet worden gemaakt wie wel en wie niet naar de intensive care (ic) mag.