Corona in het Groene Hart verloopt grillig: zo ziet dat eruit op de kaart

Het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart kent een grillig verloop. In bijna de helft van de twaalf gemeenten is sprake van een stijging en in de rest juist van een daling. De cijfers tussen stijging en daling verschilt sterk.

Gouda en Montfoort scoren omgerekend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners het hoogst, maar bij de eerste is sprake van een afname en bij de andere van een toename. Gouda scoort met 78 besmettingen per 100.000 inwoners ondanks de daling het hoogst van de 12 gemeenten.

Van de drie grote gemeenten in de regio geldt ook voor Alphen een daling, maar voor Woerden juist een stijging ten opzichte van net na Kerst. Alleen in Kaag en Braassem in het aantal positief geteste per 100.000 inwoners ongewijzigd. Een kanttekening: de stijging en daling kan soms minimaal zijn. Zo is het aantal besmettingen in Zuidplas met 2 naar 46 gegaan.

Landelijk gezien wordt gezegd dat de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland lijkt af te vlakken,aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De afgelopen zeven dagen kwamen bij het instituut 6245 nieuwe positieve testuitslagen binnen. In de week daarvoor ging het nog om 6744 gevallen. Dat is een daling van ruim 7 procent.

Klik op de kaart hieronder om de actuele cijfers over het aantal besmettingen per gemeente in het Groene Hart te zien.

