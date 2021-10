Corona-uitbraak tijdens boottocht voor ouderen: ‘De mensen waren zó blij elkaar weer te zien’

Besmettin­gen blijven stijgen in het Groene Hart: vooral zorgen om verpleeg­hui­zen

26 oktober Opnieuw is het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart gestegen in de afgelopen week. Hoewel in alle leeftijdsgroepen de besmettingen toenemen, maakt GGD Hollands Midden zich in het bijzonder zorgen over de zorg- en verpleeghuizen, waar de bewoners het meest kwetsbaar zijn voor het virus.