Corona-uitstel in zaak Moordrechtse hennepteelt, maar óók strafeis tegen ‘loopjongen’

Ted van der P. (38) uit Alphen hoeft van het Openbaar Ministerie (OM) niet terug de cel in voor het telen van hennepplanten in Moordrecht en Pijnacker. Het OM eist weliswaar anderhalve maand celstraf, maar die heeft de Alphense ‘loopjongen’ al in voorarrest uitgezeten.