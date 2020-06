Coronakilo’s? Met deze 5 nuttige tips ga jij ze te lijf

Is het fenomeen coronakilo’s een bestaand iets?

,,Zeker. In Nederland is een representatieve steekproef gedaan naar het eetgedrag van mensen. Daaruit komt een duidelijke groep mensen naar voren, die het sinds het uitbreken van de coronacrisis moeilijk vindt om het normale eetpatroon en levensritme aan te houden. Zij grijpen eerder naar snacks, snoep en/of alcohol. Met het gevolg dat ze wat kilo’s aankomen.”

Wat is de oorzaak?

Dat kan voor mensen compleet verschillend zijn. De voedingskeuzes die je maakt zijn sterk verbonden met hoe je je voelt, hoeveel je beweegt en slaapt. Sommige mensen reageerden angstig op de uitbraak van het virus. Ze waren bang om naar buiten te gaan en gingen zodoende minder bewegen. Sliepen wellicht slechter. Weinig bewegen, angst en slecht slapen zorgen ervoor dat het stresshormoon cortisol de overhand krijgt in je lichaam. Dit hormoon zet ons oerinstinct van overleven in gang. Het zoeken naar snelle suikers en vetten maakt ons dan rustiger. Je hersenen weten dan precies dat snoep, chips, gebak of pizza dat leveren.”

Hoe ga je die kilo’s te lijf?

5 TIPS: ‘Een doel voor ogen hebben geeft houvast’

1 Zorg voor een doel

,,Wie de strijd wil winnen van de drang naar snelle suikers en vetten, heeft behoefte aan kennis en motivatie om gezondere keuzes te kunnen maken. Een doel voor ogen hebben geeft houvast. Je wilt bijvoorbeeld twee kilo afvallen of minder zout eten. Verschillende apps kunnen je helpen om per dag , per week en per maand in kaart te brengen hoe je resultaten boekt.”

2 Vooruitzien is regeren

,,Wat je niet in huis hebt, kun je niet direct nuttigen. Een beetje voorbereiding helpt je om gezondere keuzes te maken. Heb je al boodschappen voor meerdere gezonde maaltijden in huis? Of moet je na je werk nog wat halen, terwijl je al honger begint te krijgen? In dat laatste geval ben je vatbaarder voor fastfood. Een andere oude truc is om rauwkost in huis te halen. Zet maar eens een bakje tomaten neer op tafel, wedden dat het een paar uur later is leeggesnoept?”

3 Alle beetjes helpen

,,De mens kiest graag en gemakkelijk voor een snelle oplossing. Met een auto voor de deur is de keus natuurlijk zo gemaakt. Terwijl elk wandelingetje en fietsritje uiteindelijk ook meeweegt. Plan bijvoorbeeld je belafspraken wandelend in.”

4 Wees creatief

,,Angst voor corona, maar toch behoefte om te bewegen? Wees creatief. Een oudere cliënt van me vertelde dat ze de twee deuren van haar seniorenappartement openzette en dagelijks even een half uur rondjes ging lopen. Veel mensen hebben ook baat gehad bij de sportvideo’s van Nederland in Beweging. Een aanrader.”

5 Vakantie? Probeer!