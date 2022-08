Dagje naar Archeon toe? Voorlopig moet je dan nog tijdslot kiezen. ‘Dit doen Efteling en Blijdorp ook’

Efteling

Archeon zit volgens Veldman nog niet op het aantal bezoekers van voor corona (300.000 tot 400.000 per jaar). ,,We zijn dit seizoen ook later opengegaan , dus het is ook lastig om dat weer in te halen. Maar over het geheel zijn wij niet ontevreden.”

Eind juli had Archeon ook nog eens ruim 500 kinderen in het park, zij namen deel aan de Heppie Tour van Stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting strijdt voor betere jeugdzorg en helpt gezinnen met kwetsbare kinderen door dagjes weg te organiseren. Veldman: ,,Het hele jaar door komen kleinere groepjes naar Archeon, één keer per jaar een groot gezelschap. We zijn blij met deze samenwerking. Die hebben we bijvoorbeeld ook met de blindenstichting en andere patiëntenverenigingen. Er is ook over deze doelgroepen nagedacht bij de inrichting van het park. In de arena waar gladiatoren vechten is bijvoorbeeld een deel betegeld, zodat je daar vanuit rolstoelen kunt kijken.”