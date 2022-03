Dammenaren vrezen voor overlast, nieuw dorpshuis Zwammerdam blijft heet hangijzer

Auto schiet door bij de Goudse Schouw en belandt in sloot, twee slachtof­fers naar het ziekenhuis vervoerd

Bij de Goudse Schouw in Alphen is er aan het einde van de middag een auto in de sloot beland. De auto schoot door vanaf afrit 11 en is via de Goudse Schouw en een fietspad uiteindelijk in de sloot gereden.

