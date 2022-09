Dankzij een kapot horloge leerde topondernemer Ros (1928-2022) zijn vrouw Joke kennen

WIEG TOT GRAFAannemer Ros van Leeuwen was op alle fronten een vakman. Wat onder zijn handen ontstond was altijd in perfecte staat. Of het nu ging om een groot project, een door hem zelf gebouwde sloep, of een modelschip, dat hij thuis in elkaar knutselde, alles werd met liefde en aandacht tot in de puntjes verzorgd. ,,Hij had enorme handen’’, zegt echtgenote Joke, ,,maar toch kon hij daar heel nauwkeurig mee werken.’’