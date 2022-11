De Burgemeester kukelt uit top 100 beste restaurants volgens Lekker, Plantage 87 stijgt zeven plekken

Wél in de lijst van honderd beste restaurants volgens Lekker is Plantage 87 in Oude Wetering . De zaak steeg zeven plekjes en staat nu op 76. ‘Stephan en Wendie Möllers hebben een gastronomisch eetpaleisje gerealiseerd in de voormalige kantine van de jachthaven van Oude Wetering’, begint de recensie. ‘Het feest is begonnen’, staat verderop. En: ‘Hoogtepunt van de avond - wat een klasse - is lam uit Leimuiden’. Op hun eigen social media reageren de eigenaren jubelend op de stijging in de ranglijst: ‘supertrots zijn we op ons team voor deze prestatie’.

Honderd zaken

In het Groene Hart zijn meer zaken opgenomen in die lijst, die overigens geen verrassingen bevat ten opzichte van de lijst van vorig jaar. Het gaat om Pieters Restaurant in Bergambacht, Lizz in Gouda, Tante Kee in Kaag, Akkeroord in Waddinxveen, De Watergeus in Noorden, De Nieuwe Polderkeuken in Stolwijk, De Dijck in Woubrugge, Bij Mette in Linschoten, De Schans in Montfoort en JanZen in Woerden opgenomen.