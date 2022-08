De gemeente Alphen bereidt gesprekken voor met boeren over de toekomst

Het bittere gevecht om grond in dit bijzondere stukje Nederland: ‘Als het zo doorgaat, blijft er weinig over’

Het gevecht om grond is overal in volle gang. De situatie in een bijzonder stukje Nederland - Mastenbroek bij Zwolle, de oudste polder van het land - laat zien hoe dat gaat. „Er komt heel wat op ons af.”

7:33