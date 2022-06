De ‘kleinste concertzaal van Nederland’? Die vind je zaterdag in Hoogmade

Een kort concert voor maximaal 15 bezoekers, in een caravan. Je kunt het zaterdagavond beleven tijdens het Flippofeest (tentfeest) in Hoogmade.

De spelende muzikanten zijn van de in de regio bekende formatie Komen Lopen. Zij claimen de ‘kleinste concertzaal van Nederland’ te hebben. Bandlid Maarten van der Meer uit Oude Wetering: ,,We hebben er geen diepgravend onderzoek naar gedaan of het echt waar is. Maar ik daag iedereen uit om met een kleinere ‘zaal’ te komen.”

De bandleden kochten de caravan enkele jaren terug en hebben ‘m zelf opgeknapt. ,,Daar zijn veel uurtjes in gaan zitten. We zijn er vervolgens mee naar festival De Parade in Den Haag gegaan en hadden nog meer plannen, maar toen kwam corona. Dus dit is de eerste keer dat we de caravan weer inzetten.”

‘Dansvloer’

Voor vijf euro kun je Komen Lopen een kwartiertje zien optreden. Er kan ook ‘gedanst’ worden. ,,We hebben een dansvloer waar twee mensen op kunnen”, grapt Van der Meer. ,,Ik vind het erg leuk om op het Flippofeest te spelen, omdat ik in de organisatie heb gezeten. Sterker nog: ik was één van de oprichters. Voor ons is het ook een thuiswedstrijd, want de bandleden komen oorspronkelijk uit Hoogmade. Daarna zijn we verkast naar Oude Wetering, Roelofarendsveen en Woubrugge.”

Komen Lopen doet niet aan voorverkoop, dus wie de caravan in wil zal zaterdag misschien in de rij moeten staan. ,,Op De Parade stond die er wel”, herinnert Van der Meer zich. ,,Maar als het goed weer is en je hebt een biertje in je hand, dan is wachten niet zo erg.”

In 2023 doet Komen Lopen, dat soms ook in theaters speelt en laatst nog aanwezig was bij de Alphense Kroegentocht en festival Oerol op Terschelling, weer met de ‘kleinste concertzaal van Nederland’ mee aan De Parade.

