De lente komt eraan in werkgebied De Groene Klaver: eerste kievitsei gevonden

Het eerste kievitsei in Oud Ade is dit jaar, weliswaar drie dagen later dan vorig jaar, gevonden in de Nieuwe Wetering. Ieder jaar kijkt men halsreikend uit naar het moment dat het eerste kievitsei ontdekt wordt. Het is dan ook ‘de start’ van de lente en het weidevogelseizoen.