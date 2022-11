De ruim 300 woningen aan Rijnhaven kunnen prima van start vóór bedrijven zijn verhuisd

Anderhalf uur gratis parkeren? Het winkelend publiek in Alphen heeft het nog niet meegekre­gen: ‘Hoe kan dat nou?’

Tien jaar is erover gesteggeld en nu is het dan eindelijk zover: anderhalf uur gratis parkeren in de Alphense binnenstad. Afgelopen weekend ging het van start, tot verrassing van het winkelend publiek: ,,Hoe kan dat nou? Ik hoef niks te betalen.”

27 november