De Slimste Mens en Het Journaal bezorgen Malou Petter onrustige nachten: ‘Waarom doe ik dit?’

In Israël viel alles op z’n plek voor Mathieu (34): ‘Lopen in de voetstap­pen van Jezus was zó geweldig’

19:13 In deze serie vertellen lezers over de zomer die in hun geheugen gegrift staat. Deze week: Mathieu van Oudenallen (34), die in 2012 naar Israël ging. Voor de Alphenaar, die als tiener tot het geloof kwam, viel daar alles op z’n plek. ,,Het land van de bijbel zien en voelen, dat was onbeschrijfelijk. Lopen in de voetstappen van Jezus was zó geweldig.”