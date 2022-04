De toren van de Adventskerk beklimmen? Dat kan binnenkort gewoon vanaf de bank

Het geheim? Dat is een virtual realitybril. Door deze op te zetten, is het net alsof je in de kerktoren bent. De Vrienden van de Adventskerk, die veel zaken regelen rond de viering van het 100-jarig bestaan van de kerk dit jaar, werken voor de zogenaamde torenklim samen met de Esports Game Arena in Alphen. ,,Wij vinden het geweldig om hieraan mee te doen. Je kunt de toren straks natuurlijk ook bekijken op je computer of mobiele telefoon, maar zo’n speciale bril maakt het toch net wat spannender”, meent Wouter Berkouwer van de Esports Game Arena. ,,Met onze computertechniek is het net alsof je op 40 meter hoogte staat.”