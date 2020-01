Dean (8) uit Alphen moest huilen om dode koala's bij bosbranden in Australië en zamelt lege flessen in

GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk wil einde 'ontbos­sing': inwoners helpen waar nieuwe bomen komen

15:22 In drie jaar tijd is het aantal bomen dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk beheert met zo'n duizend afgenomen, van circa 18.500 naar 17.500. Ook bij particulieren verdwijnen bomen en ander groen. De lokale GroenLinks-fractie wil het tij keren en werkt daarom aan een bomengroenplan. Daarbij roept de fractie de hulp in van inwoners.